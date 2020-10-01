«Как филолог по первому образованию, убежден, что русский язык в Украине изменяется по многим параметрам. И абсолютно точно, на мой взгляд, в среднесрочной, даже не в долгосрочной перспективе, он должен быть отдельным языком в Украине», – рассказал Потураев.
По мнению политика, такой язык уже не будет русским, а каким он будет – это «вопрос для дискуссий, как филологических, так и в обществе».
Нардеп сообщил, что дома уже разговаривает с близкими на «украинском русском».
Ранее Потураева тоже волновали филологические вопросы. Он предлагал переименовать русский язык в российский, а Россию на украинских картах именовать Московией.
Кроме того, он заявлял, что для эффективной борьбы с Россией можно было бы сбросить на Москву атомную бомбу.