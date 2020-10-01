Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на заявление украинских властей о постановке на учет граждан, которые якобы незаконно пользуются российской сецсетью, сообщает агенство РИА Новости 1 октября

«Москва шокирована намерением киевских властей ставить на учёт пользователей сети ВКонтакте», — говорится в сообщении МИД РФ.

Это реакция на заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, он ранее сказал, что в полиции будут отслеживать и ставить на учет пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине.

Украина попросила международных партнеров помочь с блокировкой «ВКонтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В середине сентября в СМИ появилась информация, что «ВКонтакте» обошла блокировку благодаря улучшению работы прокси разработчиками сети. Это привело к тому, что все жители Украины смогли открывать ВК с мобильных телефонов без ограничений.

В мае 2017 года на Украине доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru был запрещен на государственном уровне. Российский МИД оценил это как способ лишить граждан альтернативных источников информации.

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский продлил это решение еще на три года, не смотря на критику данного запрета.

После выхода на украинский рынок онлайн-сервиса Wildberries в Кабинете министров заявили, что рассматривают возможность введения санкций и против таких российских компаний.