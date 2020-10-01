По мнению президента Украины, резкий рост заболеваемости коронавирусом в стране связан в том числе с "политическими играми" местных властей. Об этом он заявил во время общения со СМИ в рамках поездки в Ровенскую область, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook 1 октября

Политический карантин на Украине. Зеленский объявил «вторую волну» — народ не расслышал © REUTERS, Valentyn Ogirenko отметил, что, несмотря на усталость от ношения медицинских масок и соблюдения других противоэпидемических мер, необходимо осознавать опасность ситуации.

«Мы видим всю эту политическую эйфорию, этот политический цирк местных властей. Началась политическая волна, и они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Мы видим с вами более 4 тысяч [новых случаев COVID-19 за минувшие сутки]…

Это такая «большая ответственная миссия», которая уже показывает трагический исход и принесет трагические последствия», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о начале «второй волны» заболеваемости COVID-19.

Попытки вновь ввести жесткий карантин встречают неприятие на уровне местного самоуправления. В частности, отказались ужесточать противоэпидемический режим местные власти в Тернополе и Черкассах.

25 октября на Украине должны пройти местные выборы.