Украинский лидер отметил, что, несмотря на усталость от ношения медицинских масок и соблюдения других противоэпидемических мер, необходимо осознавать опасность ситуации.
«Мы видим всю эту политическую эйфорию, этот политический цирк местных властей. Началась политическая волна, и они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Мы видим с вами более 4 тысяч [новых случаев COVID-19 за минувшие сутки]…
Это такая «большая ответственная миссия», которая уже показывает трагический исход и принесет трагические последствия», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о начале «второй волны» заболеваемости COVID-19.
Попытки вновь ввести жесткий карантин встречают неприятие на уровне местного самоуправления. В частности, отказались ужесточать противоэпидемический режим местные власти в Тернополе и Черкассах.
25 октября на Украине должны пройти местные выборы.