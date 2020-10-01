Больше года назад американское издание Breaking Defense сообщало, что США модернизируют порты на Украине, чтобы те могли принимать американские военные корабли. В публикации пояснялось, что речь идет о военных базах в Очакове и Николаеве.
Эксперт пояснил, что с точки зрения американских стратегических интересов, база на Украине как таковая им нужна была только в Севастополе и только для того, чтобы там не базировался российский флот, а не для того, что бы там базировался флот американский.
«Больше их на территории Украины по большому счету ничего не интересует. Если бы интересовало, Порошенко пять лет не стоял бы на коленях и не просил бы построить хоть какую-нибудь базу», — подчеркнул Ищенко.
Политолог добавил, что учитывая современные украинские реалии, военная база в этой стране не дает Америке никаких политических, военных и экономических преимуществ, а только создает дополнительные риски.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру