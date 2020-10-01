Даже если США построили военно-морскую базу под Очаковом (в чем есть сомнения), эта база им в любом случае больше не нужна. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на пресс-конференции издания Украина.ру

Украинское досье: Третья мировая война началась, главный фронт – информационный © Арина Тихомирова/Украина.ру

Эксперт пояснил, что с точки зрения американских стратегических интересов, база на Украине как таковая им нужна была только в Севастополе и только для того, чтобы там не базировался российский флот, а не для того, что бы там базировался флот американский.

«Больше их на территории Украины по большому счету ничего не интересует. Если бы интересовало, Порошенко пять лет не стоял бы на коленях и не просил бы построить хоть какую-нибудь базу», — подчеркнул Ищенко.

Политолог добавил, что учитывая современные украинские реалии, военная база в этой стране не дает Америке никаких политических, военных и экономических преимуществ, а только создает дополнительные риски.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру