Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не связывает пожары в Луганской области с обстрелами и напомнил, что в 2020 году это не первые лесные пожары на Востоке страны, такое заявление он сделал во время визита в Ровенскую область, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook 1 октября

Зеленский отметил, что называть причину бедствия пока рано, обоснованные выводы еще предстоит сделать следствию.

«Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров — это первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров, это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году», — прокомментировал президент.

Штаб ООС нашел виновных в пожарах в Луганской области © facebook.com/pressjfo.news

Однако ранее в Офисе президента заявили, что при расследовании причин возникновения огня будет учтена информация о возможных обстрелах.

А в Facebook штаба Операции объединенных сил появилась публикация о том, что пожары спровоцировал «противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине».

Подобную версию выдвинул и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, при этом он заявил, что спасателям не хватает технических возможностей, за которыми еще летом министерство обращалось в парламент.

Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров.

Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.

На данный момент известно о девяти погибших и 14 госпитализированных, заведено семь уголовных дел по факту нарушения требований пожарной безопасности.

В УПЦ просят помочь пожарным молитвой © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Бушует огонь и на стороне ЛНР, представители республики сообщили о том, что пламя охватило уже более 400 гектаров леса, погибла одна местная жительница.

Предыдущие лесные пожары на Востоке Украины, а именно в Луганской области, начались 7 июля.

В поселках Волчье и Смоляниново Новоайдарского района и у села Капитаново Новоайдарского района огонь охватил более 120 гектаров, в итоге было уничтожено 80 дачных и 30 жилых домов.

Шесть человек погибли, девять были доставлены в больницу.