Зеленский отметил, что называть причину бедствия пока рано, обоснованные выводы еще предстоит сделать следствию.

«Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров — это первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров, это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году», — прокомментировал президент.

Штаб ООС нашел виновных в пожарах в Луганской области
Штаб ООС нашел виновных в пожарах в Луганской области
© facebook.com/pressjfo.news
Также он отметил, что 2020-й не лучший год для Украины «с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий».

Однако ранее в Офисе президента заявили, что при расследовании причин возникновения огня будет учтена информация о возможных обстрелах.

А в Facebook штаба Операции объединенных сил появилась публикация о том, что пожары спровоцировал «противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине».

Подобную версию выдвинул и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, при этом он заявил, что спасателям не хватает технических возможностей, за которыми еще летом министерство обращалось в парламент.

Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров. 

Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.

На данный момент известно о девяти погибших и 14 госпитализированных, заведено семь уголовных дел по факту нарушения требований пожарной безопасности.

В УПЦ просят помочь пожарным молитвой
В УПЦ просят помочь пожарным молитвой
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
Ситуация остается опасной для жителей 22 населенных пунктов. Однако тушение осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

Бушует огонь и на стороне ЛНР, представители республики сообщили о том, что пламя охватило уже более 400 гектаров леса, погибла одна местная жительница.

Предыдущие лесные пожары на Востоке Украины, а именно в Луганской области, начались 7 июля.

В поселках Волчье и Смоляниново Новоайдарского района и у села Капитаново Новоайдарского района огонь охватил более 120 гектаров, в итоге было уничтожено 80 дачных и 30 жилых домов.

Шесть человек погибли, девять были доставлены в больницу.