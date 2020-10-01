Зеленский отметил, что называть причину бедствия пока рано, обоснованные выводы еще предстоит сделать следствию.
«Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров — это первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров, это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году», — прокомментировал президент.
Также он отметил, что 2020-й не лучший год для Украины «с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий».
Однако ранее в Офисе президента заявили, что при расследовании причин возникновения огня будет учтена информация о возможных обстрелах.
А в Facebook штаба Операции объединенных сил появилась публикация о том, что пожары спровоцировал «противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине».
Подобную версию выдвинул и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, при этом он заявил, что спасателям не хватает технических возможностей, за которыми еще летом министерство обращалось в парламент.
Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров.
Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.
На данный момент известно о девяти погибших и 14 госпитализированных, заведено семь уголовных дел по факту нарушения требований пожарной безопасности.
Ситуация остается опасной для жителей 22 населенных пунктов. Однако тушение осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.
Бушует огонь и на стороне ЛНР, представители республики сообщили о том, что пламя охватило уже более 400 гектаров леса, погибла одна местная жительница.
Предыдущие лесные пожары на Востоке Украины, а именно в Луганской области, начались 7 июля.
В поселках Волчье и Смоляниново Новоайдарского района и у села Капитаново Новоайдарского района огонь охватил более 120 гектаров, в итоге было уничтожено 80 дачных и 30 жилых домов.
Шесть человек погибли, девять были доставлены в больницу.