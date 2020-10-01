Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС 1 октября заявил, что располагает доказательствами того, что к вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе присоединились боевики джихадистских группировок, ранее находившиеся в Сирии. Об этом сообщает сайт «Известия»

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