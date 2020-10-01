По словам Макрона, это новый фактор, значительно влияющий на ситуацию. Его также планируется обсудить на переговорах в ЕС.
В воскресенье, 27 сентября, ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, начав активные наступательные действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов и эскалации конфликта.
Ранее президенты России, США и Франции призвали Ереван и Баку незамедлительно возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий.