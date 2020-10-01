Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах
Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
По словам Макрона, это новый фактор, значительно влияющий на ситуацию. Его также планируется обсудить на переговорах в ЕС.

В воскресенье, 27 сентября, ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, начав активные наступательные действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов и эскалации конфликта.

Ранее президенты России, США и Франции призвали Ереван и Баку незамедлительно возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий.