Шесть десятков мини-спутников, которые должны были пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, снова не смогли отправиться в космос, сообщает Интерфакс 1 октября со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска

По данным агентства, это произошло по техническим причинам: пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был отменен за 18 секунд до старта.

«Отмена произошла из-за показаний одного из наземных датчиков», — сказано в публикации.

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Это уже второй перенос старта Falcon 9 на текущей неделе. Первоначально запуск был запланирован на 28 сентября, однако был отложен.

В качестве причины называлась отсрочка на сутки старта с космодрома на мысе Канаверал тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.