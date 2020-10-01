По данным агентства, это произошло по техническим причинам: пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был отменен за 18 секунд до старта.
«Отмена произошла из-за показаний одного из наземных датчиков», — сказано в публикации.
Запуск был запланирован на 09:17 1 октября по времени Восточного побережья США (16:17 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это уже второй перенос старта Falcon 9 на текущей неделе. Первоначально запуск был запланирован на 28 сентября, однако был отложен.
В качестве причины называлась отсрочка на сутки старта с космодрома на мысе Канаверал тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.