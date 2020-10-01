На участки у Станицы Луганской, охваченные лесными пожарами, власти не допускают добровольцев, так как местность там заминирована. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь» Илья Бор

Медики из благотворительного фонда организовали реанимационный модуль на КПП Станицы Луганская и участвуют в эвакуации людей из опасных зон. С начала пожаров, 29 и 30 сентября, врачи помогли почти 60 пациентам с сердечными заболеваниями.

«При любом стихийном бедствии люди боятся, особенно когда горят дома, но как таковой паники нет. Все- таки люди пережили 2014-2015 годы, когда происходили более страшные вещи», — рассказал Илья Бор.

Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров. Зеленский не подтвердил версию силовиков о связи пожаров в Луганской области с обстрелами © пресс-служба президента Украины

Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров, 9 человек погибло, 12 — попали в больницы.

Более половины возгораний на данный момент ликвидировано, но ситуация еще остается опасной для жителей 22 населенных пунктов.