В советскую эпоху число азербайджанцев в Карабахе росло. К концу 1980-х они составляли пятую часть населения автономии. В областях Азербайджана к тому времени расселилось немало армян.
В 1988 году в азербайджанском Сумгаите произошел армянский погром. Эта трагедия стала переломным моментом в и так напряженной ситуации.
После развала Советского Союза обстановка в регионе накалилась до предела. Советские воинские части стали основным источником оружия для горячих голов. В 90-е вспыхнула война.
Вначале верх взяли армяне, их ополчение взяло под контроль Карабах и восстановило связь с «большой землей». Но азербайджанцам удалось предпринять удачное контрнаступление.
Как продолжались военные действия и как удалось установить «худой мир», можно прочитать в статье Евгения Норина.