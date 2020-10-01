В советскую эпоху число азербайджанцев в Карабахе росло. К концу 1980-х они составляли пятую часть населения автономии. В 1988 году произошло событие, ставшее переломным моментом в межэтническом конфликте, рассказывает историк и публицист Евгений Норин

В советскую эпоху число азербайджанцев в Карабахе росло. К концу 1980-х они составляли пятую часть населения автономии. В областях Азербайджана к тому времени расселилось немало армян.

В 1988 году в азербайджанском Сумгаите произошел армянский погром. Эта трагедия стала переломным моментом в и так напряженной ситуации.

После развала Советского Союза обстановка в регионе накалилась до предела. Советские воинские части стали основным источником оружия для горячих голов. В 90-е вспыхнула война. Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

Вначале верх взяли армяне, их ополчение взяло под контроль Карабах и восстановило связь с «большой землей». Но азербайджанцам удалось предпринять удачное контрнаступление.

Как продолжались военные действия и как удалось установить «худой мир», можно прочитать в статье Евгения Норина.