Фокин был премьером с 1991 по 1992 год, в период президентства Леонида Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ.
До этого Фокин год исполнял обязанности председателя Совета министров Украины.
Кравчук уволил Фокина с должности премьера 30 сентября 1992 года в связи с выходом на пенсию.
Решение Зеленского вывести Фокина из украинской делегации было принято после его заявления о необходимости распространения особого статуса на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Также Фокин высказался за всеобщую амнистию.