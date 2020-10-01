Действующий президент Украины Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в годовщину его увольнения с поста премьера в 1992 году

Кравчук рассказал, как Витольда Фокина вынудили уйти из ТКГ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Леонида Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ.

До этого Фокин год исполнял обязанности председателя Совета министров Украины.

Кравчук уволил Фокина с должности премьера 30 сентября 1992 года в связи с выходом на пенсию.

Решение Зеленского вывести Фокина из украинской делегации было принято после его заявления о необходимости распространения особого статуса на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Также Фокин высказался за всеобщую амнистию.