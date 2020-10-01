Публичные высказывания ряда украинских политиков в посольстве назвали попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Это «чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях», говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее официальный Киев заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, «вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина».
Украинская сторона заявляла, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза.
Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.