В Республике Беларусь расценивают комментарии украинских официальных лиц относительно нелегитимности президента Александра Лукашенко и возможности введения санкций как недружественный жест, подрывающий доверие в отношениях между странами. С заявлением выступило посольство Белоруссии в Киеве 1 октября

Публичные высказывания ряда украинских политиков в посольстве назвали попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Это «чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях», говорится в сообщении дипмиссии.

Глава МИД Украины рассказал, как теперь Киев будет называть Лукашенко © Facebook Dmytro Kuleba Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, «вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина».

Украинская сторона заявляла, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.