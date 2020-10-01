Президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов не упомянул о проблеме «черного расизма» в Америке, поскольку является заложником тоталитарной идеологии псевдолиберальной идеологии. Об этом рассказал обозреватель сайта «ИноСМИ» Дмитрий Бабич на пресс-конференции издания Украина.ру

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«Крепостное право, если помните, отменили за 55 лет до большевистской революции. Тем не менее, это была тема», — пояснил Бабич.

Если у коммунистов в качестве угнетаемого меньшинства выступал пролетариат, пояснил журналист, то у в Америке и Западной Европе к такой категории причисляются расовые меньшинства, сексуальные меньшинства и феминистки.

Поэтому в силу этой тоталитарной идеологии правду о черном расизме никому не позволяется говорить, даже президенту США, добавил специалист.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру