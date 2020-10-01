Эксперт пояснил, что в рамках любых тоталитарных идеологий обязательно должна существовать некая угнетенная в прошлом группа, ради которой нужно сломать все нынешнее общество, чтобы компенсировать ей все потери, которые были много лет назад.
«Крепостное право, если помните, отменили за 55 лет до большевистской революции. Тем не менее, это была тема», — пояснил Бабич.
Если у коммунистов в качестве угнетаемого меньшинства выступал пролетариат, пояснил журналист, то у в Америке и Западной Европе к такой категории причисляются расовые меньшинства, сексуальные меньшинства и феминистки.
Поэтому в силу этой тоталитарной идеологии правду о черном расизме никому не позволяется говорить, даже президенту США, добавил специалист.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру