Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен звания почетного доктора Ереванского госуниверситета (ЕГУ). Об этом 1 октября сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян на своей странице в Facebook

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили звания почетного доктора ЕГУ», — написал Арутюнян.

Накануне Арутюнян принял решение обратиться в научный совет ЕГУ для лишения грузинского политика почетного звания.

По его словам, это обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану в его шагах, «направленных против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле».

На днях Саакашвили в своем Facebook назвал Нагорный Карабах «суверенной территорией Азербайджана».

Острая фаза конфликта в Карабахе началась в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.