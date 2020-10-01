Президент России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Ереван и Баку незамедлительно возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий, сообщает пресс-служба Кремля 1 октября

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказано в опубликованном документе.

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.