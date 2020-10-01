В 2016 году во время президентских выборах в США произошла тотальная десакрализация поста американского президента. Об этом рассказал директор российского Центра политической информации Алексей Мухин 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Елена Бондаренко сказала, что будет с Украиной, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что если раньше считалось, что президент США может решить проблемы «снятием трубки или нажатием кнопки», то теперь американское гражданское общество ненавидит и Дональда Трампа, и Хиллари Клинтон.

«Она десакрализовала этот институт. Уничтожила в имиджевом смысле этого слова», — подчеркнул Мухин.

Политолог добавил, что и в этой предвыборной кампании в любом случае будет использоваться внешний факто, для того чтобы кандидатам в президенты было легче списать на него свои личные провалы.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру