Впервые в истории таких выборов в США, как в ходе предвыборной кампании, так и после, было заявлено о масштабном иностранном «российском вмешательстве» с целью влияния на ход и результаты выборов с поддержкой одного из кандидатов и дискредитацией другого.
Эксперт пояснил, что если раньше считалось, что президент США может решить проблемы «снятием трубки или нажатием кнопки», то теперь американское гражданское общество ненавидит и Дональда Трампа, и Хиллари Клинтон.
«Она десакрализовала этот институт. Уничтожила в имиджевом смысле этого слова», — подчеркнул Мухин.
Политолог добавил, что и в этой предвыборной кампании в любом случае будет использоваться внешний факто, для того чтобы кандидатам в президенты было легче списать на него свои личные провалы.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру