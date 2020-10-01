Несмотря на накаленную обстановку в регионе, до ХХ века о резне на его территории речи не шло. Спорное решение, принятое в Советском Союзе, привело к обострению ситуации в дальнейшем. О деталях конфликта рассказал в своей статье автор сайта Украина.ру Евгений Норин

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