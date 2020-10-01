Большую часть населения территории Нагорного Карабаха составляли армяне, но проживающие здесь азербайджанцы также заявляли свои права на край.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах
Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах
© РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк
Такая ситуация типична для Закавказья: на небольшой площади невозможно провести национальные границы так, чтобы все народы были довольны.

Роковую роль в судьбе народов региона сыграли Первая мировая и Гражданская война, на территориях, контролируемых властями Османской империи, происходил геноцид армян.

Первая мировая война и последовавший хаос русской Гражданской +

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Возникший после краха Российской империи в регионе хаос пыталась утихомирить Красная армия.

В итоге большевики пошли на территориальные уступки Турции, а Нагорно-Карабахская область стала автономией внутри Азербайджана.

Подробнее о предпосылках карабахского конфликта можно прочитать в статье "Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни".


 