Большую часть населения территории Нагорного Карабаха составляли армяне, но проживающие здесь азербайджанцы также заявляли свои права на край.
Такая ситуация типична для Закавказья: на небольшой площади невозможно провести национальные границы так, чтобы все народы были довольны.
Роковую роль в судьбе народов региона сыграли Первая мировая и Гражданская война, на территориях, контролируемых властями Османской империи, происходил геноцид армян.
Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201001/1029100709.html
Возникший после краха Российской империи в регионе хаос пыталась утихомирить Красная армия.
В итоге большевики пошли на территориальные уступки Турции, а Нагорно-Карабахская область стала автономией внутри Азербайджана.
Подробнее о предпосылках карабахского конфликта можно прочитать в статье "Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни".