Социологическая группа «Рейтинг» в конце сентября провела серию опросов с тем, чтобы узнать предвыборные настроения жителей Украины, партийные предпочтения и степень доверия ЦИК, данные опубликованы на сайте организации 1 октября

По результатам опросов, 61% респондентов доверяет ЦИК и 74% верят в порядочность работников комиссии на участках по месту жительства.

Треть опрошенных считает, что после предстоящих выборов жизнь в их городах и селах станет лучше. При этом только чуть более половины респондентов сказали, что обязательно пойдут голосовать.

По составленному социологической группой рейтингу партий, если бы выборы проходили сейчас, то 5% барьер преодолели бы пять партий: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «За будущее».

Местные выборы на Украине: как местные олигархи и криминалитет будут брать власть © кадр из видео Украина.ру

Причем для 40% фактор поддержки линии президента Владимира Зеленского не является значимым, 45% выступают за то, чтобы городской или сельский голова видел приоритет в решении текущих проблем.

Треть респондентов устраивают действующие чиновники, хотя 10% опрошенных не знают, кто является главой их населенного пункта.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.