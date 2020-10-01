«Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он сам должен определиться со своей позицией, как быть дальше», — рассказал Кравчук.
Он также сообщил, что из разговора с Фокиным сделал вывод, что последний «хочет сам этот вопрос решить, не доводя до какого-то административного всплеска».
Также с Фокиным говорил Ермак, и на основании этих бесед «президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности главы делегации».
Никого на его место пока не ищут, добавил он, подтвердив информацию представителя в контактной группе по Донбассу Дениса Казанского.
Верховная Рада уволила Фокина 30 сентября за то, что он позволял себе высказывать несогласие с политикой Киева в отношении Донбасса.
Фокин, в частности, отказался признавать Россию «агрессором», что вызвало негодование украинских неонацистов и представителей киевского режима.