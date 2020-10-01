Витольда Фокина убеждали покинуть Трехстороннюю контактную группу по Донбассу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который и рассказал, как происходило увольнение Фокина, пишет ТСН 1 октября

«Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он сам должен определиться со своей позицией, как быть дальше», — рассказал Кравчук.

Устранение Фокина. Воюет ли Украина с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также с Фокиным говорил Ермак, и на основании этих бесед «президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности главы делегации».

Никого на его место пока не ищут, добавил он, подтвердив информацию представителя в контактной группе по Донбассу Дениса Казанского.

Верховная Рада уволила Фокина 30 сентября за то, что он позволял себе высказывать несогласие с политикой Киева в отношении Донбасса.

Фокин, в частности, отказался признавать Россию «агрессором», что вызвало негодование украинских неонацистов и представителей киевского режима.