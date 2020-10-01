Участившиеся на Украине призывы представителей власти свернуть экономическое сотрудничество с Белоруссией вызывают непонимание, говорится в заявлении посольства республики на Украине, обнародованном на сайте дипмиссии 1 октября

«Непонимание вызывают участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью. Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе посольства», — сказано в публикации.

Напомним, после победы президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Боязнь Лукашенко. Почему МИД Украины отказался признать президента Белоруссии нелегитимным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.