Для украинских граждан смешно комментировать те или иные коррупционные скандалы на территории страны, в которые попадают высокопоставленные американские политики. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

«Интересы совпали»: Бизяев рассказал, на кого работает Деркач © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Андрею Деркачу. В документе сообщается, что представители «Бурисмы» требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс.

Смешно это потому, отметила общественный деятель, что некоторые украинские эксперты в связи с этим начинают гордо заявлять о том, будто бы Украина оказывает серьезное влияние на американскую политику.

«Но влияние бывает разное. В данном случае, это как раз, скорее всего, украинский бумеранг, который возвращается к тем международным коррупционерам, которые попытались из Украины сделать дойную корову, сделали ее на какое-то время и продолжают ее доить. При этом они возмущаются, что те, кого грабят в Украине, задают закономерные вопросы: ребят, а что же выделали в нашей стране, как вы себя вели, в каких коррупционных схемах вы участвовали?» — пояснила Бондаренко.

Политик добавила, что президентская кампания в США является наиболее подходящим моментом, чтобы украинские граждане рассказали, какие коррупционные преступления на Украине совершал Джо Байден и Петр Порошенко.

По ее мнению, Украину никоим образом не должно волновать, повлияет ли это на исход американских выборов.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.