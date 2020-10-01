Украинская актриса, звезда сериала «Сваты» Анна Саливанчук заразилась коронавирусом. Об этом 1 октября 35-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram

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