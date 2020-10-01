«Сначала симптомы были у мужа — недомогание, температура 37,6 и ломота в теле. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились температура — 39,8, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?» — написала она.
Она призвала поклонников беречь себя и мыть руки.
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В мой дом пришёл Ковид-19😭😭😭 Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но к сожалению мы не в сказки, у нас реальная жизнь с черно-белыми полосами. Я люблю шутить, что жизнь как зебра, полоса чёрная, полоса белая, а потом жопа😂😂😂 А что, это же правда! У всех конец один:) Не подумайте, что я тут с ковидом уже и о смерти думаю, нет:) Кстати я не боюсь смерти, потому что уверенна, что жить буду долго.😂😂🙏🏻🙏🏻 Хотя это я в свои 35 так рассуждаю, не знаю как запою в 60, посмотрим🙏🏻 Итак, ковид. Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный.😭😭😂 На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание😭 Вы понимаете как это кормящей маме. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Вообщем, пока сбиваю температуру Парацетомолом и Ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла Тантум- Верде, и Декатилен! Наблюдаем, что будет дальше!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, оденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте.😂😂😂 Берегите себя!!! И не болейте. Мойте руки с мылом.🍾🍼❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻