Загадочная гибель сотрудницы посольства США Санвер Никаело в пригороде Киева заинтересовала сотрудников Службы безопасности Украины. Они не исключают, что женщина занималась шпионажем, передает 1 октября news-front.info

Агент СБУ получил реальный срок за шпионаж в Луганске — МГБ ЛНР © vk.com, Пресс-служба МГБ ЛНР

По имеющимся данным, на мысли о шпионаже киевских силовиков натолкнул и тот факт, что американцы, прибывшие в больницу к погибшей, немедленно изъяли ее наушники, утверждает СМИ.

Накануне Никаело скончалась в больнице после получения травмы головы. Её обнаружили около железнодорожных путей в Шевченковском районе Киева. В Нацполиции считают, что Никаело могли избить, там полагают, что к насильственным действиям мог быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами. В то же время издание «Цензор.НЕТ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, утверждало, что Никаело мог сбить поезд, приближения которого она не услышала, так как совершала пробежку в наушниках.