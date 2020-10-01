Певец Леонид Агутин пришел на YouTube-шоу комика Максима Галкина «Музыкалити», где рассказал о своих похождениях, в том числе поделился, что ему понравился групповой секс, пишет radiokp.ru 30 сентября

Артист рассказал об одном из последних своих приключений, когда напился до беспамятства и оказался сначала в стрип-клубе, а потом в караоке, где спел хуже всех.

«Было разок, получил ноль баллов, надо было попасть не в ноты, а в буквы. У меня так костюмер больше получила баллов, не попадая в ноты, но попадая в слова», — вспомнил Агутин.

«Смотрится мерзко»: пользователи раскритиковали кривлявшихся голых Тарзана и Костюшкина © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Там 57-летний музыкант познакомился с молодой брюнеткой, с которой и уехал в неизвестном направлении. По словам очевидцев, утром девушка сказала подружкам, что «Леня виртуозно не только на рояле играет».

Больше всего поклонников Агутина повергло в шок его признание о том, что он пробовал групповой секс с двумя женщинами и ему понравилось.

Кто именно разделил с ним таким образом постель, актер не уточнил, как и знает ли об этом его супруга певица Анжелика Варум.

Леонида Агутина многократно обвиняли в развязном поведении, а информация о его изменах регулярно появляется на страницах разных СМИ.

Поклонники уже не раз обсуждали возможный развод звездной пары, но Агутин и Варум в браке уже более 19 лет.