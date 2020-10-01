«Огонь (из-за лесных пожаров. — Ред.) подобрался к КПВВ Станица Луганская, и периодически происходит детонация боеприпасов, поэтому мною принято решение о временной приостановке работы электрокаров до ликвидации пожара и стабилизации ситуации», — разъяснил руководитель гуманитарной миссии Евгений Каплин.
Организация осуществляет перевозку граждан из числа уязвимых категорий электрокарами с августа 2019 года.
За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Накануне массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем охвачено порядка 10 тысяч гектаров. Тушение огня осложняется сильными порывами ветра.