Гуманитарная миссия «Пролиска» 1 октября на своей странице в Facebook сообщила о приостановке работы электрокаров, которые бесплатно перевозят граждан в зоне разведения войск через контрольный пункт Станица Луганская

Украина.ру на Youtube Армен Гаспарян стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика»