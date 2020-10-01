Президент Украины Владимир Зеленский в интервью официальному информагентству КНР «Синьхуа» выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Поднебесной в борьбе с коронавирусом, сообщается 1 октября на сайте президента

Зеленский поблагодарил правительство КНР за предоставленную гуманитарную помощь и организацию возвращения украинских граждан из Китая.

«Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца», – отметил он.

Зеленский выразил желание продолжать совместную борьбу с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас особую важность приобретает вопрос обеспечения страны вакциной китайских разработчиков. Украина обогнала Китай по числу зараженных COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса может быть готова к применению в ноябре или декабре.