Зеленский поблагодарил правительство КНР за предоставленную гуманитарную помощь и организацию возвращения украинских граждан из Китая.
«Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца», – отметил он.
Зеленский выразил желание продолжать совместную борьбу с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас особую важность приобретает вопрос обеспечения страны вакциной китайских разработчиков.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса может быть готова к применению в ноябре или декабре.