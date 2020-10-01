Число погибших в лесных пожарах Луганской области возросло, а штаб Операции объединенных сил опубликовал пост, в котором говорится, что возгорания спровоцировал «противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы», публикация появилась в соцсети 1 октября

Пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила еще об одном погибшем. На данный момент число жертв пожаров возросло до 6 человек, 12 — госпитализированы.

Тем временем в Facebook штаба Операции объединенных сил появилась публикация о том, что пожары спровоцировал «противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине».

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию следующим образом. «Люди в панике»: В Луганской области бушует лесной пожар, пять человек погибли © REUTERS, Yaroslav Yemelianenko

«Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще есть возгорание. Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент», — сказал министр.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что траву намеренно поджигали «российские наемники» с помощью обстрелов.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного распространения огня и заявили, что при расследовании будет учтена информация о возможных обстрелах.

О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров.

Более половины возгораний на данный момент ликвидировано, однако ситуацию осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, размеры ущерба устанавливаются.

Бушует огонь и на стороне ЛНР, представители республики сообщили о том, что огонь охватил уже более 400 гектаров леса, погибла одна местная жительница.

Лесные пожары — частое явление в теплый период на территории Восточной Украины. Последнее такое возгорание в Луганской области началось 7 июля. Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

В поселках Волчье и Смоляниново Новоайдарского района и у села Капитаново Новоайдарского района пожар охватил более 120 гектаров, в итоге было уничтожено 80 дачных и 30 жилых домов.

Шесть человек погибли, девять были доставлены в больницу.

В качестве основных причин лесных пожаров специалисты чаще называют курение, непотушенные костры, сжигание мусора, несоблюдение техники безопасности при незаконной вырубке леса и удары молний во время сухой погоды.