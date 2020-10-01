«Что касается молодежи, то вся эта история продолжается шесть лет, и у них практически нет выбора. На Украину они не могут поехать учиться, это для них большой риск. Остается только Россия или другие страны», — считает эксперт.
Баширов прогнозирует, что жители ДНР/ЛНР потихонечку будут интегрироваться с Россией, продолжат получать российские паспорта, а экономические субъекты тоже будут интегрироваться с российской экономикой, находя свое место в каких-то промышленных производственных цепочках.
Чем дальше это будет продолжаться, тем больше эта территория будет отрываться от Украины, уверен политтехнолог.
В отличие от того же Приднестровья, у ДНР/ЛНР есть общая граница с РФ, и это облегчает очень многие вопросы, связанные с гуманитарными процессами и личным выбором человека: оставаться гражданином Украины или получать еще гражданство России, добавил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.