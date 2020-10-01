Если в Донбассе по-прежнему не будет ни войны, ни мира, проживающие в регионе молодые люди точно не будут возвращаться на Украину. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Станет ли Донбасс Россией? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Баширов прогнозирует, что жители ДНР/ЛНР потихонечку будут интегрироваться с Россией, продолжат получать российские паспорта, а экономические субъекты тоже будут интегрироваться с российской экономикой, находя свое место в каких-то промышленных производственных цепочках.

Чем дальше это будет продолжаться, тем больше эта территория будет отрываться от Украины, уверен политтехнолог.

В отличие от того же Приднестровья, у ДНР/ЛНР есть общая граница с РФ, и это облегчает очень многие вопросы, связанные с гуманитарными процессами и личным выбором человека: оставаться гражданином Украины или получать еще гражданство России, добавил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.