Охрименко рассказал, что общего у Украины и Китая
Охрименко рассказал, что общего у Украины и Китая
© kit.ai
В украино-китайских отношениях в данный момент наметилось серьезное охлаждение из-за того, что Киев блокирует работу китайского бизнеса в стране по указанию Вашингтона.

В частности, остановлена инвестиционная сделка по заводу «Мотор-сич», который поставлял в КНР украинские вертолетные двигатели. Из-за чего Украину ждет разбирательство в международном арбитраже на сумму $3,5 млрд.

Поэтому особенно циничными выглядят слова Зеленского о необходимости увеличить продажи в Китай украинской высокотехнологичной продукции и перестать быть исключительно сырьевым поставщиком. 

Украинский лидер также напомнил, что Киев одним из первых поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». По его мнению, у Украины есть необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.

«Восстановим отношения». Зеленский выпрашивает поездку в Китай к Си Цзиньпину
«Восстановим отношения». Зеленский выпрашивает поездку в Китай к Си Цзиньпину
© president.gov.ua
Следует отметить, что, поскольку Вашингтон усиливает давление на своих сателлитов, чтобы те отказывались покупать китайскую продукцию, дальше громких заявлений у Зеленского дело не пойдет. 

Отношения Китая и Украины пошатнулись после того, как киевский режим при президенте Петре Порошенко стал блокировать китайские инвестиции в стране. Его политику продолжил Зеленский.