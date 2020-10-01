В украино-китайских отношениях в данный момент наметилось серьезное охлаждение из-за того, что Киев блокирует работу китайского бизнеса в стране по указанию Вашингтона.
В частности, остановлена инвестиционная сделка по заводу «Мотор-сич», который поставлял в КНР украинские вертолетные двигатели. Из-за чего Украину ждет разбирательство в международном арбитраже на сумму $3,5 млрд.
Поэтому особенно циничными выглядят слова Зеленского о необходимости увеличить продажи в Китай украинской высокотехнологичной продукции и перестать быть исключительно сырьевым поставщиком.
Украинский лидер также напомнил, что Киев одним из первых поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». По его мнению, у Украины есть необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.
Следует отметить, что, поскольку Вашингтон усиливает давление на своих сателлитов, чтобы те отказывались покупать китайскую продукцию, дальше громких заявлений у Зеленского дело не пойдет.
Отношения Китая и Украины пошатнулись после того, как киевский режим при президенте Петре Порошенко стал блокировать китайские инвестиции в стране. Его политику продолжил Зеленский.