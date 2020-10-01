Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране есть что предложить Китаю с точки зрения экспорта высокотехнологичной продукции, продукции с высокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью. Он сказал об этом в интервью китайскому информагентству «Синьхуа» 1 октября

Охрименко рассказал, что общего у Украины и Китая © kit.ai

В частности, остановлена инвестиционная сделка по заводу «Мотор-сич», который поставлял в КНР украинские вертолетные двигатели. Из-за чего Украину ждет разбирательство в международном арбитраже на сумму $3,5 млрд.

Поэтому особенно циничными выглядят слова Зеленского о необходимости увеличить продажи в Китай украинской высокотехнологичной продукции и перестать быть исключительно сырьевым поставщиком.

Украинский лидер также напомнил, что Киев одним из первых поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». По его мнению, у Украины есть необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом проекте.

«Восстановим отношения». Зеленский выпрашивает поездку в Китай к Си Цзиньпину © president.gov.ua

Отношения Китая и Украины пошатнулись после того, как киевский режим при президенте Петре Порошенко стал блокировать китайские инвестиции в стране. Его политику продолжил Зеленский.