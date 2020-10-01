Россия сейчас фактически начала инкорпорировать ДНР/ЛНР в свой состав, и иного выхода у нее не остается. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант

По его мнению, учитывая, что многие производственные цепочки разорваны, самостоятельное существование ДНР/ЛНР в полной мере сложно представить.

Поэтому логично, что Россия оказывает им помощь и фактически пытается инкорпорировать их в свою экономику, потому что на Украине у них точно нет будущего, считает Дзермант.

Если Россия интегрирует народные республики Донбасса, в том числе официально, то в этом случае, учитывая позицию Украины по белорусскому кризису, начнется обсуждение легального взаимодействия Минска с ними, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.