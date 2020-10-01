«Если отдать эти территории Украине, то опять возобновятся боевые действия, это всем очевидно. Россия интегрирует их теми методами, которые она может применять, и это логично», — указал эксперт.
По его мнению, учитывая, что многие производственные цепочки разорваны, самостоятельное существование ДНР/ЛНР в полной мере сложно представить.
Поэтому логично, что Россия оказывает им помощь и фактически пытается инкорпорировать их в свою экономику, потому что на Украине у них точно нет будущего, считает Дзермант.
Если Россия интегрирует народные республики Донбасса, в том числе официально, то в этом случае, учитывая позицию Украины по белорусскому кризису, начнется обсуждение легального взаимодействия Минска с ними, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.