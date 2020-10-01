Завершили подземный протест шахтёры шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская». Под землей остаются 24 работника шахты «Октябрьская».

«В подземных протестах принимали участие 417 шахтеров. Сначала 415, потом добавились две женщины. Сейчас под землей 24. То есть поднялись 393 шахтера», сказал Волынец.

На шахтах возобновляется производство. Кроме того, ведутся ремонтные работы, из-за того что во время простоя оборудование не поддерживалось в должном состоянии.

Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского
Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского
© Facebook, Сергей Каплин
Председатель НПГУ отметил, что остающимся под землей шахтерам необходимо прийти к компромиссу с руководством предприятия.

«Я разговаривал с шахтерами, и они согласны идти на компромиссы, но тут важно, чтобы администрация предоставила четкие гарантии шахтерам, что их не будут преследовать, так как акция протеста шла в стихийном режиме, не была соблюдена процедура», сказал Волынец.

Протесты горняков на родине Владимира Зеленского начались 3 сентября. Работники шахт, принадлежащих олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации. Шахтеры направили письмо Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей и записали видеообращение к президенту Украины. 