Большая часть шахтеров, объявивших забастовку на шахтах Криворожского железорудного комбината, поднялась на поверхность, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец 1 октября в комментарии УНИАН

Завершили подземный протест шахтёры шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская». Под землей остаются 24 работника шахты «Октябрьская».

«В подземных протестах принимали участие 417 шахтеров. Сначала 415, потом добавились две женщины. Сейчас под землей 24. То есть поднялись 393 шахтера», – сказал Волынец.

На шахтах возобновляется производство. Кроме того, ведутся ремонтные работы, из-за того что во время простоя оборудование не поддерживалось в должном состоянии.

Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин отметил, что остающимся под землей шахтерам необходимо прийти к компромиссу с руководством предприятия.

«Я разговаривал с шахтерами, и они согласны идти на компромиссы, но тут важно, чтобы администрация предоставила четкие гарантии шахтерам, что их не будут преследовать, так как акция протеста шла в стихийном режиме, не была соблюдена процедура», – сказал Волынец.

Протесты горняков на родине Владимира Зеленского начались 3 сентября. Работники шахт, принадлежащих олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации. Шахтеры направили письмо Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей и записали видеообращение к президенту Украины.