Знаменитость, которая часто появляется на публике с ярким макияжем и старательно уложенными волосами, показала домашний образ без мейкапа и прически.
В кадре она сидит на диване в коротком платье, оголяющем бедра.
Таким образом Каменских анонсировала свою новую программу тренировок.
Подписчики по-разному отреагировали на снимок звезды, некоторым он очень понравился, другие не узнали певицу.
«Ваще непохожа», «Не фонтан», «Настя животик болит?», «Тощая, не вкусная», «Сильно прилизанная», «Вот когда заняться нечем! Пойди приберись, борщ свари, картошку выкопай — обгони свою кухарку!», — написали в комментариях к посту.
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