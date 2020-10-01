Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая с семьей переехала в резиденцию президента Украины, расположенную в комплексе отдыха «Пуща-Водица», обещает покинуть ее в ближайшие дни, соответствующий пост она опубликовала в Facebook 1 октября

Для того, чтобы генпрокурор смогла заехать в президентскую резиденцию, Кабинету министров пришлось изменить закон, включив ее список лиц, уполномоченных на использование собственности.

«Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом — временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени, и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности», — написала генпрокурор.

За проживание в резиденции генпрокурор обязалась выплачивать почти 64 тыс. грн (170 тыс. руб.) каждый месяц.

При этом в государственной смете на содержание этого объекта предусмотрена сумма, превышающая 164 тыс. грн (440 тыс. руб.) ежемесячно.

По словам Венедиктовой, низкую арендную плату устанавливала не она сама, а просто согласилась на озвученное предложение.

Она попросила предоставить методологию расчетов и доплатить, если это будет необходимо.

Генеральный прокурор заявила о намерении в ближайшие дни покинуть резиденцию, потому что у нее нет никакого права «своим поведением заставлять кого-то сомневаться в порядочности принятых решений».

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Вместе с семьей она переехала в особняк комплекса отдыха «Пуща-Водица», где в ее распоряжении было персональное озеро.

Ранее пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской в Киеве по закону могли только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

По данным СМИ, Венедиктова лично попросила главу правительства Дениса Шмыгаля выпустить постановление правительства, которое бы внесло и ее в список лиц, пользующихся этой привилегией, что Кабинет министров и сделал.

В интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин назвал это «гнусной аферой», пояснив, что Венедиктова вынудила Шмыгаля подписать еще и «закрытое» постановление, разрешающее сдавать президентские резиденции всем желающим.