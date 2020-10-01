Власти Украины ведут переговоры с западными компаниями о закупке несуществующей вакцины, вместо того чтобы начать диалог с Москвой, считает лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Заявление политика опубликовано 1 октября на сайте партии

На Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Однако пока только Российская Федерация уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно! Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог», — заявил Медведчук.

По словам политика, дорожное строительство — одна из наиболее коррумпированных отраслей экономики, и по экспертным оценкам, около 30% выделенных на нее средств разворовываются.

«Может, все-таки сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России? Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить. Хотя, может быть, в этом и заключается ее главная миссия?» — говорится в обращении.

По данным Минздрава Украины, страна приближается к антирекорду по количеству госпитализированных с коронавирусом.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, накануне коронавирус уложил на больничные койки более 730 человек, ранее наивысшее число госпитализированных за время пандемии составило 742 пациента в сутки.