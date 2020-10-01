Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 15-летняя Мария, 30 сентября в Instagram-stories рассказала, как упала с лестницы в школе

«Заставлю всех чихать»: Оля Полякова устроила скандал из-за отмененного концерта © Secretsecvice / wikimedia.org

«Я очень сильно упала с лестницы вниз головой, полностью разгромила свой телефон. <…> Я упала с высшей ступени, докатилась до нижней, раза четыре ударилась головой, хорошо, что на мне была кепка. Ноги мои полностью в крови, колени кровоточат, появились огромные синяки, и я очень сильно подвернула ногу», — рассказала девочка.

Неприятные инциденты с Марией случаются не в первый раз. Так, в марте девушка упала с лошади и разбила нос. А недавно во время прогулки с бойфрендом Полякова-младшая сломала палец на ноге.