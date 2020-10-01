Киевский писатель Игорь Лесев считает, что проведение местных выборов на Украине на фоне реформы децентрализации можно назвать процессом «ползучей феодализации». Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Местные выборы на Украине: сохранится ли страна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, какие бы силы ни пришли к власти на местах, они будут представлять местные общины, а не транснациональные или грантовские организации, что, по мнению Лесева, дает надежду на возврат субъектности Украины хотя бы на региональном уровне.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.