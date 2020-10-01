«Чем-то это напоминает Россию 90-х, где была своя Чечня, у нас это Донбасс и свои дерзкие губернаторы, только у нас это мэры крупных городов. И все же это будут очень интересные выборы. Они будут отображать настроения людей в регионах», — заявил писатель.
По его словам, какие бы силы ни пришли к власти на местах, они будут представлять местные общины, а не транснациональные или грантовские организации, что, по мнению Лесева, дает надежду на возврат субъектности Украины хотя бы на региональном уровне.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.