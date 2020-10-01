Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом городской голова сообщил у себя в Facebook 1 октября и дал совет горожанам беречь себя

Атрошенко пожелал жителям Чернигова не болеть и беречь себя. При этом о состоянии своего здоровья градоначальник ничего не сказал.

За прошедшие сутки в Черниговской области подтверждено 127 новых случаев COVID-19, а всего с начала пандемии — более 4 тысяч заражений. В списке умерших — 71 человек.

Всего на Украине зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них — за последние сутки, и это новый антирекорд Украины. Более 4 тысяч человек умерли.

Верховная Рада ушла на карантин © Facebook, Слуга Народу Виктор Ляшко ранее заявил, что скоро страна побьет еще один антирекорд — по числу госпитализаций за сутки.

По его словам, на Украине уже перепрофилировали под прием коронавирусных больных почти 30 тысяч коек в больницах, а 14 тысяч из них подвели к кислороду.

При этом Ляшко посетовал, что, несмотря на все доводы медиков, граждане по-прежнему игнорируют санитарно-гигиенические нормы, необходимые в борьбе с COVID-19.

Не обошла стороной болезнь и представителей власти, в Раде подтвердили 10 новых случаев COVID-19, из-за чего парламент решил уйти на карантин.

При этом один из депутатов Яна Зинкевич заявила, что инфицировалась уже во второй раз, переболев COVID-19 полгода назад.