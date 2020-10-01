В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного распространения огня в Луганской области и просят правительство скорее оказать помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба Офиса президента 1 октября

«Люди в панике»: В Луганской области бушует лесной пожар, пять человек погибли © REUTERS, Yaroslav Yemelianenko

«Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня», — говорится в заявлении.

В представительстве президента подчеркнули, что с учетом произошедшего нужно рассмотреть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства на будущий год.

О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Площадь, пройденная огнем, превышает девять тысяч гектаров.

По данным МВД Украины, пожары унесли жизни пяти человек, из них трое гражданских и один работник лесхоза. Эвакуировали из зоны бедствия примерно 120 человек, еще 10 пострадавших госпитализированы.

Более половины пожаров на данный момент ликвидировано, но сейчас ситуация остается опасной для жителей 22 населенных пунктов.

Тушение осложняет близкое расположение химических предприятий. Так, в настоящее время спасатели борются с огнем на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий на окраине Северодонецка.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, размеры ущерба устанавливаются.