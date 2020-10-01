Украинские предпринимательницы Дарья Шаповалова и Наталья Моденова открыли стартап Dress X, позволяющий подобрать одежду для фото в соцсети, сообщил 30 сентября 112.ua

Украина — виртуальная страна: начинается создание онлайн-музея пчел и меда © РИА Новости, Игорь Агеенко | Перейти в фотобанк стартапа во время карантина. Чтобы «примерить» такой наряд, на сайт нужно загрузить свое фото в хорошем качестве. Через несколько дней для клиентки обещают подобрать идеально подходящую одежду.

Отмечается, что это первый в мире бутик одежды, существующей лишь в цифровой реальности. Несмотря на то, что покрасоваться в наряде может только виртуальный аватар покупателя, услуга платная.

В онлайн-магазине представлены как реально существующие платья украинских дизайнеров, так и эксклюзивные модели, доступные только в цифрой версии.