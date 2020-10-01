Жители Северодонецка Луганской области на подконтрольной Киеву территории в панике покидают свои дома из-за бушующего уже сутки вокруг города лесного пожара. Об этом сообщило издание «Апостроф»

«Прочь от Киева!» Как и почему Западная Украина будет отчаянно бежать от Центра © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В тушении пожара на площади 68 гектаров участвуют более тысячи спасателей, свыше 200 единиц техники и авиация. Площадь, пройденная огнем, превышает девять тысяч гектаров.

«Свет периодически выключают и интернет. Люди в панике. Многие из города уехали. О пострадавших пока информации нет», — рассказала собеседница издания.

В Северодонецке находятся крупные химические предприятия. К десяти часам вечера 30 сентября огонь добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков Северодонецкого «Азота». К счастью, пламя удалось погасить.

В настоящее время спасатели тушат склад бытовой химии и лакокрасочных изделий на окраине Северодонецка.

Всего в зоне огня оказались 22 населенных пункта между Северодонецком и Станицей Луганской.