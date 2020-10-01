По данным МВД Украины, к 1 октября пожары унесли жизни пяти человек, в том числе троих гражданских и одного работник лесхоза. Эвакуировать из зоны бедствия удалось около 120 человек, еще 10 пострадавших госпитализированы.
В тушении пожара на площади 68 гектаров участвуют более тысячи спасателей, свыше 200 единиц техники и авиация. Площадь, пройденная огнем, превышает девять тысяч гектаров.
«Свет периодически выключают и интернет. Люди в панике. Многие из города уехали. О пострадавших пока информации нет», — рассказала собеседница издания.
В Северодонецке находятся крупные химические предприятия. К десяти часам вечера 30 сентября огонь добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков Северодонецкого «Азота». К счастью, пламя удалось погасить.
В настоящее время спасатели тушат склад бытовой химии и лакокрасочных изделий на окраине Северодонецка.
Всего в зоне огня оказались 22 населенных пункта между Северодонецком и Станицей Луганской.