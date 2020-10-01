Верховная Рада отменила ряд пленарных заседаний на октябрь, за это проголосовал 281 парламентарий. Причина - значительная заболеваемость среди депутатов и сотрудников аппарата парламента COVID-19, сообщил УНИАН 30 сентября

По словам председателя Рады Дмитрия Разумкова, введение карантина не значит, что депутаты уйдут в отпуск. До 9 октября работать парламентарии будут в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Карантин предполагает отмену массовых по численности пленарных заседаний. В октябре принято провести лишь одно — 20 числа. Все остальное время представители парламента планируют работать с избирателями.

На Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Причем депутат, представитель «Европейской солидарности» Яна Зинкевич утверждает, что инфицировалась во второй раз, переболев коронавирусом полгода назад.

Несколько дней назад первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой штрафовать депутатов за отсутствие маски в сессионном зале. По словам Стефанчука, он устал напоминать о необходимости соблюдать профилактические меры.

Всего в стране зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них — за последние сутки. Более четырех тысяч человек умерли, не справившись с вирусом.