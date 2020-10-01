Российский певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram на днях показал, как они со стриптизером Сергеем Глушко (известным под псевдонимом Тарзан) с голыми торсами пообщались в видеочате

Тарзан рассказал о цикле шоу на ТВ с участием его любовниц - видео © Mikhail Popov / wikimedia.org

В ролике Тарзан станцевал под песню Костюшкина «Женщина, я не танцую», а Костюшкин — под трек жены Тарзана, певицы Наташи Королевой «Маленькая страна».

«Два бугая развлекают друг друга. А где-то на стройке с рабочими туго», «Хотели шуткануть, а смотрится мерзко», «Нет ничего хуже мужского стриптиза, а если стриптизеру 50», «Какой там Тарзан самец? Теперь все кончилось. Запутавшийся не первой молодости м…к», «Была лучшего мнения. А оказывается оба — одного поля ягоды», — написали пользователи в комментариях к посту.