Депутат украинского парламента от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич утверждает, что во второй раз инфицировалась COVID-19, об этом свидетельствуют результаты анализов, написала она у себя в Facebook 1 октября

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В качестве симптомов болезни она назвала лишь сильную усталость и посоветовала всем, кто с ней контактировал в последние дни, уйти на самоизоляцию.

«Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала Зинкевич.

Из-за вспышки коронавируса, а в Раде зафиксировано уже 10 случаев COVID-19, парламент ушел на карантин. В октябре нардепы планируют собраться только на одно пленарное заседание 20 октября.

Всего на Украине зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них — за последние сутки, что стало новым антирекордом. Более 4 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.