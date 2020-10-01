«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине
«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Депутат рассказала, что сдавала тест со всей фракцией и с удивлением обнаружила положительный результат.

В качестве симптомов болезни она назвала лишь сильную усталость и посоветовала всем, кто с ней контактировал в последние дни, уйти на самоизоляцию.

«Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала Зинкевич.

Из-за вспышки коронавируса, а в Раде зафиксировано уже 10 случаев COVID-19, парламент ушел на карантин. В октябре нардепы планируют собраться только на одно пленарное заседание 20 октября.

Всего на Украине зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них — за последние сутки, что стало новым антирекордом. Более 4 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.