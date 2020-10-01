Депутат рассказала, что сдавала тест со всей фракцией и с удивлением обнаружила положительный результат.
В качестве симптомов болезни она назвала лишь сильную усталость и посоветовала всем, кто с ней контактировал в последние дни, уйти на самоизоляцию.
«Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала Зинкевич.
Из-за вспышки коронавируса, а в Раде зафиксировано уже 10 случаев COVID-19, парламент ушел на карантин. В октябре нардепы планируют собраться только на одно пленарное заседание 20 октября.
Всего на Украине зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них — за последние сутки, что стало новым антирекордом. Более 4 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.