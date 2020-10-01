В украинском Министерстве здравоохранения бьют тревогу: скоро в стране будет побит новый рекорд — по числу госпитализированных пациентов с COVID-19.

«Мы приближаемся к рекорду количества госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки — рост случаев коронавирусной болезни», — сказал главный врач страны Виктор Ляшко, слова которого приводит «Украина 24».

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Он также рассказал, что на Украине уже перепрофилировали под прием коронавирусных больных почти 30 тысяч коек в больницах, а 14 тысяч из них подвели к кислороду.

При этом Ляшко посетовал, что, несмотря на все доводы медиков, граждане по-прежнему игнорируют санитарно-гигиенические нормы, необходимые в борьбе с COVID-19.

Тем временем депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич заявила, что во второй раз инфицировалась COVID-19. По словам парламентария, она уже вылечилась, и теперь у нее снова положительный тест.