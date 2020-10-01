Всего в стране зафиксировано более 213 тысяч случаев COVID-19, 4027 из них - за последние сутки. Более 4 тысяч человек умерли, не справившись с вирусом, из них 64 украинца скончались за последние сутки. Об этом 1 октября говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минздрава

В украинском Министерстве здравоохранения бьют тревогу: скоро в стране будет побит новый рекорд — по числу госпитализированных пациентов с COVID-19.

«Мы приближаемся к рекорду количества госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки — рост случаев коронавирусной болезни», — сказал главный врач страны Виктор Ляшко, слова которого приводит «Украина 24».

«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Ляшко посетовал, что, несмотря на все доводы медиков, граждане по-прежнему игнорируют санитарно-гигиенические нормы, необходимые в борьбе с COVID-19.

Тем временем депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич заявила, что во второй раз инфицировалась COVID-19. По словам парламентария, она уже вылечилась, и теперь у нее снова положительный тест.