«Есть другой способ»: Королева рассказала, стоит ли бежать к пластическому хирургу после измены мужа
«Есть другой способ»: Королева рассказала, стоит ли бежать к пластическому хирургу после измены мужа
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Всего певица была замужем дважды. В браке с Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей, Леонард и Лаура.

«Я научилась ценить в мужчинах то, что не ценила раньше, и стала замечать отношение мужчины к себе. Есть большая разницы, когда мужчина любит тебя или любит себя», отметила звезда в беседе с ведущей.

«Он не лезет в шоу-бизнес это ему не нужно. Шоу-бизнес это не его. С другой стороны, я одного уже представляла допредставлялась. Хватит. На те же грабли еще один раз наступать не собираюсь. Хороший, который меня ценит, любит и уважает. И мне этого достаточно», подчеркнула она.

Каминская уже познакомила нового возлюбленного с детьми и надеется, что их отношения сложатся хорошо. 