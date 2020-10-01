Популярная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, прошедшая через сложный развод с супругом – пластическим хирургом Эдгаром Каминским, — рассказала о своем новом избраннике 29 сентября в эфире передачи «Прямой вопрос»

«Есть другой способ»: Королева рассказала, стоит ли бежать к пластическому хирургу после измены мужа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей, Леонард и Лаура.

«Я научилась ценить в мужчинах то, что не ценила раньше, и стала замечать отношение мужчины к себе. Есть большая разницы, когда мужчина любит тебя или любит себя», – отметила звезда в беседе с ведущей.

«Он не лезет в шоу-бизнес – это ему не нужно. Шоу-бизнес – это не его. С другой стороны, я одного уже представляла – допредставлялась. Хватит. На те же грабли еще один раз наступать не собираюсь. Хороший, который меня ценит, любит и уважает. И мне этого достаточно», – подчеркнула она.

Каминская уже познакомила нового возлюбленного с детьми и надеется, что их отношения сложатся хорошо.