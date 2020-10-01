Известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко на днях на своей странице в Facebook предложил оригинальный способ вывести из кризиса украинско-белорусские отношения. По его мнению, можно поженить детей президентов двух стран

Эксперт объяснил, почему на самом деле Зеленский порвал отношения с Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Он напомнил, что через два года Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко достигнут совершеннолетия.

«В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственную унию, основанную на браке. Это принципиально другая форма интеграции, гораздо выгоднее, чем предлагаемый Россией Союзный договор. <…> Поэтому нужно срочно менять нашу концепцию в отношении Беларуси. Я уже и герб объединенного государства придумал: кривой рог изобилия, из которого обильно сыплется картошка», — отметил политолог.