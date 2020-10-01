«Продолжаю настаивать, что Украина сделала историческую ошибку, поддержав "белорусский народ", а не Александра Лукашенко. Вот что нам дает в плане стратегии ставка на аморфную категорию без собственной субъектности? Что хорошего даст Украине [лидер оппозиции Светлана] Тихановская? Я уже молчу, что в геополитических играх вокруг Беларуси мы являемся статистами, если не аутсайдерами», — написал Бондаренко.
Он напомнил, что через два года Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко достигнут совершеннолетия.
«В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственную унию, основанную на браке. Это принципиально другая форма интеграции, гораздо выгоднее, чем предлагаемый Россией Союзный договор. <…> Поэтому нужно срочно менять нашу концепцию в отношении Беларуси. Я уже и герб объединенного государства придумал: кривой рог изобилия, из которого обильно сыплется картошка», — отметил политолог.