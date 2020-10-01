У России и Турции сложились сложные отношения в Сирии, где турки поддерживают идлибские вооруженные формирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: США ведут контригру против России, пытаясь вовлечь ее в карабахский конфликт © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Турция — сложный партнер, нельзя сказать, друг или враг. Сейчас Турция находится в сложной ситуации. С одной стороны, ее прижали в Восточном Средиземноморье, потому что Кипр требует санкций в отношении Турции, и европейские партнеры готовы к тому, чтобы на них пойти. Поэтому Карабах для Турции — очень серьезная система усиления позиций в перспективе. Турция находится в углу, и ей сложно маневрировать, плюс у нее очень сложная экономическая ситуация», — рассказал Абзалов.

Эксперт напомнил, что последние недели происходило падение лиры, поэтому Турция тоже использует внешнеполитический фактор, поддерживая действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Одним из зачинщиков давления на Турцию, помимо Кипра, является Франция — одна из инициаторов Минской группы переговоров по урегулированию в Карабахе.

При этом Турция остается членом НАТО, несмотря на сложные отношения в этом блоке. Поэтому необходимо сейчас купировать действия Реджепа Тайипа Эрдогана и выбить почву для этих действий путем прямых переговоров между сторонами карабахского конфликта, считает Дмитрий Абзалов.

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