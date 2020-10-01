С четверга, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) выводит из обращения монету номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года. Обменять их теперь можно только в банке, сообщили в пресс-службе НБУ 1 октября

Начиная с 1 октября вся сфера обслуживания и торговли, включая магазины и рестораны, перестает принимать такие монеты и купюры. Представители бизнеса должны сдать их в кассы банков до 16 октября.

«Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении ведомства.

Мазепа на монете вытеснит бумажного гетмана © ruspekh.ru

На реверсе выведенного из оборота украинского четвертака изображен национальный герб. На смену этой монете уже пришла другая, выше номиналом — в 10 гривен, на ее реверсе — портрет гетмана Ивана Мазепы.