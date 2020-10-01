Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности.
Предложен формат дальнейшего взаимодействия для дипломатического урегулирования ситуации – прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Отмечена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы — было сделано заявление в пользу прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса.
Кроме того, лидеры государств вновь обсудили ситуацию в Белоруссии. Владимир Путин подтвердил «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».
Ранее французский лидер пообещал помощь представителям белорусской оппозиции и призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента страны.
В воскресенье, 27 сентября, власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.