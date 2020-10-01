К 1 октября подземную забастовку продолжают 24 горняка шахты «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на и.о. председателя правления Сергея Новака

По его словам, бастовавшие работники шахт «Родина», «Терновская», «Гвардейская» возобновили работу.

«Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная — нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем», — заверил Новак.

Железнодорожники за шахтеров. Активизация украинских рабочих © CC0, Pixabay Сергей Новак, заработная плата шахтеров комбината до забастовки превышала 600 долларов.

Шахтеры Кривого Рога спустились на подземную стачку 3 сентября. Всего в ней приняли участие 400 горняков с четырех шахт олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Шахтеры 15 сентября записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее горняки направили письмо Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей.

В числе требований коллектива — повышение зарплат, отставка «неэффективного менеджмента» предприятий, возвращение льготного стажа, улучшение условий труда.