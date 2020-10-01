По его словам, бастовавшие работники шахт «Родина», «Терновская», «Гвардейская» возобновили работу.
«Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная — нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем», — заверил Новак.
Как утверждает Сергей Новак, заработная плата шахтеров комбината до забастовки превышала 600 долларов.
Шахтеры Кривого Рога спустились на подземную стачку 3 сентября. Всего в ней приняли участие 400 горняков с четырех шахт олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Шахтеры 15 сентября записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее горняки направили письмо Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей.
В числе требований коллектива — повышение зарплат, отставка «неэффективного менеджмента» предприятий, возвращение льготного стажа, улучшение условий труда.