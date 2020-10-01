В центре украинской столицы прямо на проезжую часть во время рабочего дня упал бетонный столб. Соответствующее видео на днях опубликовали в Facebook-группе «Киев Оперативный»

В Тернопольской области мост рухнул прямо под грузовиком © Nate Steiner / flickr

«На улице Глубочицкой прямо на дорогу упал столб. Видимо, не выдержал того бесконечного строительства», — написали авторы публикации.

В результате происшествия никто не пострадал.

В комментариях к публикации подписчики заметили, что основание столба лежит прямо напротив ворот, что говорит о его смещении перед падением от изначального расположения. Другие предполагают, что таким образом трудную из-за формальностей процедуру застройщики решили списать на несчастный случай и сбили столб специально.