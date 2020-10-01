Инцидент произошел возле места строительства жилого комплекса Mirax, где работы продолжаются уже несколько лет.
«На улице Глубочицкой прямо на дорогу упал столб. Видимо, не выдержал того бесконечного строительства», — написали авторы публикации.
В результате происшествия никто не пострадал.
В комментариях к публикации подписчики заметили, что основание столба лежит прямо напротив ворот, что говорит о его смещении перед падением от изначального расположения. Другие предполагают, что таким образом трудную из-за формальностей процедуру застройщики решили списать на несчастный случай и сбили столб специально.